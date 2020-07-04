Это рекорд: в России зафиксировано самое теплое полугодие за 130 лет

4 Июль 2020 2020-07-04T12:51:55+03:00

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Первая половина 2020 года стала самой жаркой за весь период метеонаблюдений в России, начиная с 1891 года, заявляют в Гидрометцентре.

Научный руководитель службы Роман Вильфанд сообщил, что температура в этом полугодии превысила показатели, которые были зафиксированные 130 лет назад. Вильфанд отметил, что среднее значение для января превышало норму на экстремальные 10-11 градусов.

«Я не большой любитель рекордов, но все же это рекорд», - сказал метеоролог, агентству Интерфакс.

Напомним, что научный руководитель Гидрометцентра и ранее говорил о том, что температура этого года сильно отличается от прошлых лет. Так, начало лета ознаменовалось 30-градусной жарой, что является характерной температурой для июля, но не для июня. Специалист отметил, что погодные изменения будут происходить и дальше, и возможно это приведет к смене климатических поясов. Но специалист также сказал и о том, что для кардинальных перемен нужно время. Подобные перемены будут происходить постепенно в течении нескольких десятилетий.

ИСТОЧНИК KP.RU