2020-07-04T12:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Как отличить коронавирус от простуды и гриппа, объяснил вирусолог

Важно не спутать симптомы нескольких заболеваний
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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COVID-19 имеет свои симптомы и довольно яркиеCOVID-19 имеет свои симптомы и довольно яркиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Летний сезон – это традиционное время отпусков и отдыха, которое особенно важно использовать с пользой сейчас, после выхода из самоизоляции. Прогулки, путешествия и отпуска, - все это способы поднять иммунитет организма, ослабленный стрессом и ограничениями. Однако риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2 не исчез, и важно не спутать симптомы заболевания коронавирусной инфекцией с другими болезнями. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал «КП», с какими заболеваниями можно перепутать COVID-19, если он протекает в легкой форме.

Коронавирусная инфекция может напоминать грипп и простуду, если заболевание протекает в легкой форме. Спутать COVID-19 можно и с аллергией, если основные симптомы, это насморк, кашель, чихание.

- Однако COVID-19 имеет свои симптомы и довольно яркие. Например, неврологические, у очень многих людей исчезает обоняние, пропадает чувствительность ко вкусам. Главный же способ прояснить ситуацию, - это тест на коронавирус, - считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, ПЦР-диагностика показывает высокую точность, только грубые ошибки при заборе пробы приводят к неверным результатам, поэтому, если тест на коронавирус положительный, то вероятность ошибки минимальна. При этом если тест на SARS-CoV-2 отрицательный, то это не значит, что вируса у вас нет. Дело может быть в неверном заборе пробы.

Также при коронавирусе бывает расстройство желудка, поэтому иногда этот вирус можно спутать с ротавирусом, но врач, безусловно, может отличить эти заболевания и очень квалифицированно, пояснил «КП» вирусолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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