Киевский суд снял запрет на въезд в Украину Элджею
Служба безопасности незалежной ранее запретила въезд российскому рэперу на территорию страны на три года
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Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете на въезд в незалежную российскому рэперу Алексею Узенюку, известному как Элджею.
Трехлетний запрет на въезд российскому певцу Службы безопасности ввела в 2018 году.
«Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года», - говорится в реестре судебных решений киевского суда.
ИСТОЧНИК KP.RU