Ослаб ли коронавирус в летнюю жару, рассказал вирусолог

4 Июль 2020 2020-07-04T12:56:36+03:00

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С самого начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 некоторые ученые-вирусологи высказывали предположение, что этот коронавирус может стать сезонным, то есть будет слабеть в летний жаркий период и вновь набирать силу с возвращением заморозков и холодов. Так ли это «КП» разъяснил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

От жаркой погоды вирус не слабеет, рассказал «КП» ученый – вирусолог. Более низкий уровень инфицирования в летний период связан с тем, что летом люди активнее гуляют и при этом могут на свежем воздухе сохранять социальную дистанцию, им не нужно часто заходить в помещения.

- К тому же во время теплого сезона улучшается иммунитет, мы в принципе реже болеем простудными заболеваниями. Если же говорить про силу вируса, то вирус действует так: переходя от человека к человеку он начинает приспосабливаться к популяции, то есть меньше убивает и при этом сохраняет способность передаваться дальше. Вирусу вообще-то не выгодно вызывать тяжелое заболевание. Его эволюционный выбор таков, что ему намного целесообразнее вызвать легкое течение инфекции, чтобы люди общались и вирус мог активно распространяться дальше, - считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ученый пояснил, что в 30-е и 40-е годы 20 века вирусологи подробно рассматривали эволюцию инфекционных болезней и пришли к выводу, что те инфекционные заболевания, которые начинались с очень серьезной угрозы для здоровья заболевших, постепенно становились все легче и легче переносимыми. Коронавирусы приспособлены к тому, чтобы использовать возможности организма носителя и действовать мягко, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред. Это дает человечеству надежду, что и SARS-CoV-2 будет эволюционировать по пути снижения своей заразности и спада возможности вызывать тяжелое течение болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU