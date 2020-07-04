Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
Пандемия коронавируса стала причиной изменения планов на летний отдых для многих из нас. Вместо заграницы выбор пал на курорты России и на зоны отдыха вблизи крупных городов. Но если уже известно, что в хлорированной воде бассейна заразиться вирусом SARS-CoV-2 риск минимален, то как обстоят дела в пресными водоемами, озерами и реками, да и безопасно ли залезть охладиться в фонтан?
«КП» связалась с экспертом – вирусологом, доктором медицинских наук, профессором Анатолием Альтштейном.
По словам ученого, исключить заражение при купании в водоеме нельзя, но вода в озере или реке не может нести высокую степень риска заразиться коронавирусом, поскольку в воде вирус сильно разводится, его концентрация снижается и чтобы дозировка вируса была достаточной для инфицирования, надо выпить много воды из водоема.
Однако профессор Анатолий Альтштейн добавил, что еще безопаснее будет принимать водные процедуры в соленой морской воде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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