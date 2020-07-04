Зеленский отказался комментировать встречу нормандской «четверки» в Берлине

4 Июль 2020 2020-07-04T12:48:32+03:00

Ранее Козак сообщил, что по вопросу особого статуса Донбасса не удалось договорится из-за позиции Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов комментировать встречу нормандской «четверки» в Берлине. Однако, по его словам, переговоры прошли хорошо.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, представлявший Москву в ходе переговоров, сообщил, что договорится по вопросу особого статуса Донбасса в Берлине не удалось из-за позиции Киева

ИСТОЧНИК KP.RU