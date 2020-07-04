2020-07-04T14:32:18+03:00
Политика

В МИД РФ назвали «ущербной» идею Трампа о расширении саммита G7

Сергей Рябков заявил, что обсуждать какие-либо вопросы в современном мире без участия Китая невозможно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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заместитель министра внутренний дел России Сергей Рябков.заместитель министра внутренний дел России Сергей Рябков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Идея о расширении «Большой семерки» является ущербной, поскольку в современном мире невозможно какие-либо вопросы без участия Китая. Такое заявление сделал зимиститель министра внутренний дел России Сергей Рябков.

«Так называемая расширенная семерка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», - передает ТАСС слова дипломата

Рябков напомнил об инициативе Москвы по организации переговоров «пятёрки» Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китая, России, США, Франция), и отметил, что это «совершенно другой формат» работы, в том числе «по наиболее острым, актуальным, современным темам и вызовам, оптимальна».

Напомним, саммит G7 должен был состояться в США в конце июня этого года, однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции американский президент Дональд Трамп отложил очную встречу «семерки». При этом глава Белого дома не раз завилял о необходимости позвать на саммит Россию. По его словам, этого требует здравый смысл.

На данный момент в состав «Большой семерки» входят США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Япония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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