2020-07-04T14:42:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт назвал причины низкой смертности от коронавируса в Германии

Одним из факторов, сдержавших пандемию, специалист считает оперативную подготовленность медиков
Анастасия РЫШКОВА
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Люди в Германии реже живут в больших семьях, что сказалось на низком распространении вирусаЛюди в Германии реже живут в больших семьях, что сказалось на низком распространении вирусаФото: REUTERS
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Названы факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии. Их озвучил эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.

По его мнению, власти ФРГ вовремя подготовили и укрепили систему здравоохранения. Страна подошла к пандемии COVID-19 в режиме повышенной готовности.

Курт также считает, что низкая смертность обусловлена тем, что в стране люди реже, чем в других государствах, живут под одной крышей.

«В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи, — поясняет он. — Следовательно, если хотя бы один член семьи заразился, то риск передачи вируса другим возрастает, а пожилые люди подвержены высокому риску смерти», - сказал эксперт, сообщает издание РБК.

В Германии зафиксировано 108 смертей от коронавируса в пересчете на один миллион населения.

Напомним, в мире зафиксировано более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали свыше полумиллиона человек. Германия одна из немногих стран ЕС, сумевшая вовремя предотвратить обширное распространения вируса на своей территории. По данным на 4 июля, в стране с момента объявления пандемии, коронавирусом заразились около 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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