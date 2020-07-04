Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова уроком для несоблюдающих карантин

4 Июль 2020 2020-07-04T14:31:46+03:00

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца и наставника чемпиона мира в смешанных единоборствах Хабиба Нурмагомедова.

«Я представитель классических видов спорта, и драки — это не моё, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушёл достойный человек, я знаю о его достижениях», - приводит ее слова «Спорт-Экспресс».

Роднина отметила, что Абдулманап Нурмагомедов прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына, который стал примером для многих. По словам спортсменки, уход из жизни знаменитого тренера станет урок для несоблюдающих карантин

«Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям», - отметила она

Напомним, 57-летний тренер скончался в 52-й московской больнице после долгого лечения от коронавируса от второго инсульта. О его смерти сообщили в пятницу, 3 июля, в тот же день Нурмагомедова-старшего похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

ИСТОЧНИК KP.RU