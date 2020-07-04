Эксперт назвал условие, при котором стоит брать ипотеку

4 Июль 2020 2020-07-04T15:05:03+03:00

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Цены на недвижимость продолжают снижаться. Застройщики стали продавать квартиры с маленькой, практически нулевой ставкой. О том, стоит ли брать сейчас ипотеку, рассказал вице-президент гильдии риелторов Константин Николаевич Апрелев.

«С моей точки зрения, снижение ставки не должно приводить к принятию решения людьми о том, сейчас брать или позже. Потому что в любом случае главным в ипотеке является долгосрочное сохранение занятости, зарплаты, доходов семьи. Если такая уверенность есть, и есть потребность в покупке жилья, то, конечно, нужно приобретать жилье и жить сегодняшним днем, не дожидаясь, когда на полпроцента или на процент что-то снизится, потому что жизнь, она проходит», - сказал специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также отметил, что снижение ставки существенным образом не влияет на ситуацию платежеспособного спроса. Речь идет о том, что примерно 25-30% россиян свою доходность даже увеличили. Снижение ставки по ипотеке специалист считает хорошим подспорьем.

Напомним, что в период пандемии в мире, свою деятельность приостановили многие предприятия, в том числе и строительные компании.

В первый этап ослабления ограничительных мер связанных с коронавирусом, именно им власти разрешили приступить к работе. На данный момент стоимость жилья сильно снизилась, на это повлияла низкая платежеспособность граждан в России.

ИСТОЧНИК KP.RU