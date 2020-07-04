Врач назвала самый полезный витамин для сердца

4 Июль 2020 2020-07-04T15:20:30+03:00

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Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян рассказала о самом полезном витамине для сердца – это витамин D, дефицит которого в организме человека является одним из факторов развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

- Дефицит витамина D – это дополнительный, неклассический фактор риска развития заболеваний сердца и сосудов. Он может применяться для профилактики и лечения артериальной гипертензии, - цитирует слова кардиолога издание Medical Note.

Ученые провели исследования связи концентрации витамина D и распространенностью инфаркта миокарда и инсульта и выяснили, что у пациентов с низким уровнем данного витамина в организме указанные заболевания появляются чаще. Низким уровнем считается до 20 нг/мл при норме в 30–60 нг/мл. В исследованиях участвовали более 16 тысяч человек.

Ирина Мурадян отметила при этом, что влияние витамина D на снижение артериального давления у людей с нормальным уровнем витамина нейтральное, а не положительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU