2020-07-04T15:20:30+03:00
Здоровье

Врач назвала самый полезный витамин для сердца

Дефицит этого витамина является фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Врач назвала самый полезный витамин для сердцаВрач назвала самый полезный витамин для сердцаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян рассказала о самом полезном витамине для сердца – это витамин D, дефицит которого в организме человека является одним из факторов развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

- Дефицит витамина D – это дополнительный, неклассический фактор риска развития заболеваний сердца и сосудов. Он может применяться для профилактики и лечения артериальной гипертензии, - цитирует слова кардиолога издание Medical Note.

Ученые провели исследования связи концентрации витамина D и распространенностью инфаркта миокарда и инсульта и выяснили, что у пациентов с низким уровнем данного витамина в организме указанные заболевания появляются чаще. Низким уровнем считается до 20 нг/мл при норме в 30–60 нг/мл. В исследованиях участвовали более 16 тысяч человек.

Ирина Мурадян отметила при этом, что влияние витамина D на снижение артериального давления у людей с нормальным уровнем витамина нейтральное, а не положительное.

Ранее врачи рассказывали, как обычная салатница может помочь пациентам избавиться от последствий коронавирусной инфекции и других заболеваний легких. С помощью этого простого предмета можно делать специальные дыхательные упражнения для профилактики и лечения многих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины
Синоптик рассказал, чем вызваны аномальные осадки в Москве
Загадочная смерть в Японии: в доме престарелых нашли тела 14 человек
Пожар произошел на территории промзоны в подмосковном Пушкино
Врач назвала самый полезный витамин для сердца
Сильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией четвертого «Рокки»
Русская православная церковь высказалась против превращения собора Святой Софии в мечеть
Эксперт назвал условие, при котором стоит брать ипотеку
Эксперт назвал причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова уроком для несоблюдающих карантин
Пожар произошел в районе аэродрома Чкаловский в Подмосковье
«Великая страна имеет право на дороги, где скорость 150 км/ч»: скоростной лимит на платных трассах хотят поднять
В МИД РФ назвали «ущербной» идею Трампа о расширении саммита G7
МИД РФ: заявляющая о «сговоре» России с талибами* американская разведка участвует в наркоторговле