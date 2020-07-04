Синоптик рассказал, чем вызваны аномальные осадки в Москве

4 Июль 2020 2020-07-04T16:04:36+03:00

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Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в ближайшее время и стоит ли опасаться урагана.

«Погода нас удивляет. Я напомню, что вчера на столицу вылилось порядка 1/3 месячной нормы, а в столичном регионе местами было до 60 с небольшим миллиметров, это две трети месячной нормы, то есть 6,5 ведер на каждый квадратный метр улиц. Конечно же, это аномальные осадки, связанные с суперячейками», - сказал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, возможны рецидивы штормовой погоды. Многие пользователи Сети успели увидеть утром в субботу видео, снятое жителями Орехово-Зуевского района. На кадрах отчетливо видна воронка небольшого масштаба.

«С юго-запада надвигается новая такая суперячейка, баранка мы ее называем, на индикаторах кругового обзора метеолокаторов. Соответственно, в вечерние часы, где-то в районе 21 часа, могут быть вновь довольно мощные, интенсивные ливневые заряды, с грозами, со шквалистым усилением ветра», - предупредил специалист.

Евгений Тишковец отметил, что погода очень сложная, но температурный фон пока соответствует климатической норме. В воскресенье, по словам специалиста, ожидается температура 24-29 градусов в Центральной России.

Напомним, что по оценкам специалистов, погода в этом полугодии превышает рекордные показатели. Так, в начале июня был зафиксирован аномальный температурный режим за последние 130 лет. В столице столбик термометра поднялся до уровня 32 градуса. Потом столичный регион настигли сильные ливни, что привело к подтоплению многих московских улиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788622" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень в Москве сносит веранды.

ИСТОЧНИК KP.RU