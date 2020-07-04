Пожар произошел на территории промзоны в подмосковном Пушкино

4 Июль 2020 2020-07-04T15:32:48+03:00

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Днем 4 июля, в субботу, на территории промзоны в Пушкино на Кудринском шоссе Московской области произошел сильный пожар: очевидцы заметили дым, идущий из-под кровли одного из зданий и вызвали пожарно-спасательную бригаду. Как сообщает МЧС России, до прибытия пожарных на место возгорания из здания успели самостоятельно эвакуироваться 20 человек.

По предварительным данным, в результате сильного пожара никто не пострадал, несмотря на то что огонь быстро охватил более 300 квадратных метров промзоны. На тушение пожара приехали 68 специалистов пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, что сегодня также произошло возгорание на территории аэродрома Чкаловский в Московской области, на место происшествия уже выехали спасатели. Недалеко от полыхающей зоны находится подземное хранилище газа, активный объем которого составляет 1,3 миллиарда кубических метров.

ИСТОЧНИК KP.RU