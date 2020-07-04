Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не вправе требовать от его государства принятие закона об особом статусе Донбасса. Такое мнение политик выразил во время беседы с журналистами в ходе рабочего визита в Одесскую область.
У Зеленского спросили, действительно ли России потребовала от Киева в ближайшее время принять закон об особом статусе Донбасса.
- Никто ничего не может требовать от Украины, мы – независимое государство, - ответил украинский лидер.
Владимир Зеленский подчеркнул, что подобная риторика неуместна в рамках международных переговоров.
Напомним, что в минувшую пятницу прошла встреча политических советников мировых лидеров "нормандской четверки". Портал Der Spiegel сообщил, что Россия якобы настаивает на том, чтобы Украина до 6 июля представила проект по изменению конституции, в котором должен быть закреплен особый статус Донбасса.
Ранее президент Украины заявлял, что его страна «обязательно вернет себе Крым и его население». Политик не уточнил, каким именно образом его государство собирается вернуться себе полуостров, но добавил, что украинский народ «безумно верит» в такой исход событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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