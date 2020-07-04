Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле
В ночь на эту субботу, 4 июля, автомобиль протаранил толпу демонстрантов в американском городе Сиэтл, штате Вашингтон, где протестующие недавно создали «автономную зону». Официальный представитель полиции штата Рик Джонсон сообщил на своей странице в Twitter, что в результате наезда машины пострадали два человека.
По словам правоохранителя, автомобиль на скорость выехал на перекрытую демонстрантами часть трассы и наехал на группу протестующих.
- Двух протестующих госпитализировали в ближайшую больницу. Один из пострадавших сейчас в критическом состоянии, второй получил серьезные травмы. Ими занимаются врачи, - написал Рик Джонсон.
Водителя протаранившего толпу автомобиля уже задержали полицейские. Правоохранители расследуют инцидент. Пока что неизвестно, совершил ли нарушитель наезд намерено или случившееся – просто стечение обстоятельств.
Как ранее писал сайт kp.ru, полиция начала зачистку так называемой «Автономной зоны Капитолийского холма» - жилых кварталов Сиэтла, которые были захвачены протестующими американцами. Особых погромов занявшие территорию демонстранты не устраивали: они просто установили в «автономной зоне» свои правила и даже создали своеобразный аналог народно-революционной гвардии.
Мужчина в Сиэтле протаранил на машине толпу протестующих активистов Black Lives Matter.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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