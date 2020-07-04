2020-07-04T17:52:48+03:00
В мире

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле

Полиция сообщила о двух пострадавших, один из них в критическом состоянии
Ксения АНУФРИЕВА
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Автомобиль подозреваемого в наезде на группу протестующих в центре Сиэтла. Фото: Twitter представителя полиции штата Рика Джонсона @wspd2pioАвтомобиль подозреваемого в наезде на группу протестующих в центре Сиэтла. Фото: Twitter представителя полиции штата Рика Джонсона @wspd2pio
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В ночь на эту субботу, 4 июля, автомобиль протаранил толпу демонстрантов в американском городе Сиэтл, штате Вашингтон, где протестующие недавно создали «автономную зону». Официальный представитель полиции штата Рик Джонсон сообщил на своей странице в Twitter, что в результате наезда машины пострадали два человека.

По словам правоохранителя, автомобиль на скорость выехал на перекрытую демонстрантами часть трассы и наехал на группу протестующих.

- Двух протестующих госпитализировали в ближайшую больницу. Один из пострадавших сейчас в критическом состоянии, второй получил серьезные травмы. Ими занимаются врачи, - написал Рик Джонсон.

Водителя протаранившего толпу автомобиля уже задержали полицейские. Правоохранители расследуют инцидент. Пока что неизвестно, совершил ли нарушитель наезд намерено или случившееся – просто стечение обстоятельств.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция начала зачистку так называемой «Автономной зоны Капитолийского холма» - жилых кварталов Сиэтла, которые были захвачены протестующими американцами. Особых погромов занявшие территорию демонстранты не устраивали: они просто установили в «автономной зоне» свои правила и даже создали своеобразный аналог народно-революционной гвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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