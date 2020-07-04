2020-07-04T17:24:08+03:00
Здоровье

Доктор Мясников выявил опасную болезнь пациента с помощью мороженого

Больной жаловался на то, что не мог глотать холодную пищу
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Доктор Мясников выявил опасную болезнь пациента с помощью мороженогоДоктор Мясников выявил опасную болезнь пациента с помощью мороженогоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, как однажды смог выявить опасное заболевания у своего пациента с помощью мороженного. Интересной историей из медицинской практики врач поделился в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников рассказал, что один из пациентов, переживший операцию на сердце и страдающий от диабета и болезни щитовидной железы пожаловался доктору на то, что не мог глотать, особенно холодную пищу, например, мороженное. Врач заподозрил у больного онкологию.

- Мы сразу начали исследования. Первый же анализ крови пациента показал сниженный уровень гемоглобина – 9,5. То есть, мы нашли у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии, - рассказал Александр Мясников.

Анемия представляет собой дефицит гемоглобина в организме. Ее часто вызывает дефицит железа и неправильное питание, но иногда она является свидетельством о внутренних кровотечениях и раковых опухолях. В ходе следующих исследований у пациента нашли повышенный уровень билирубина и некоторых ферментов.

- Именно признак, что он реагирует на холодную пищу, навел на мысль об одной весьма специфической редкой болезни - холодовом агглютининовом заболевании, когда при понижении температуры тело начинает вырабатывать антитела к эритроцитам, которые разрушают их, приводя к анемии, - объяснил эксперт.

Диагноз подтвердил тот факт, что кожа пациента сильно краснеет на морозе. Кроме того, у больного нашли синдром Рейно с холодеющими пальцами. Врач прописал пациенту препарат для деактивации антител к эритроцитам, а также посоветовал избегать холодных температур и не разогретой пищи.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, врач-кардиолог рассказала, что дефицит витамина D в организме человека является одним из факторов развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Именно этот витамин, по словам медика, следуют принимать для профилактики и лечения многих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вячеслав Никонов: Десятки тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами голосовали за поправки в нашу Конституцию. И что им Украина?
Доктор Мясников выявил опасную болезнь пациента с помощью мороженого
Китайские ученые оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людей
Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле
Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины
Синоптик рассказал, чем вызваны аномальные осадки в Москве
Загадочная смерть в Японии: в доме престарелых нашли тела 14 человек
Пожар произошел на территории промзоны в подмосковном Пушкино
Врач назвала самый полезный витамин для сердца
Сильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией четвертого «Рокки»
Русская православная церковь высказалась против превращения собора Святой Софии в мечеть
Эксперт назвал условие, при котором стоит брать ипотеку
Эксперт назвал причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова уроком для несоблюдающих карантин
Пожар произошел в районе аэродрома Чкаловский в Подмосковье
«Великая страна имеет право на дороги, где скорость 150 км/ч»: скоростной лимит на платных трассах хотят поднять
В МИД РФ назвали «ущербной» идею Трампа о расширении саммита G7
МИД РФ: заявляющая о «сговоре» России с талибами* американская разведка участвует в наркоторговле