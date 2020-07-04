2020-07-04T18:00:37+03:00
Здоровье

Эксперт назвал самые опасные позы для сна

Неправильная поза во время отдыха может привести к проблемам со спиной и мышцами
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт назвал самые опасные позы для снаЭксперт назвал самые опасные позы для снаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Некоторые позы для сна представляют угрозу для состояния здоровья человека, могут спровоцировать серьезные проблемы со спиной и мышцами. Об этом сообщил медик из реабилитационной больницы Пекина Лю Чунь, чьи слова цитирует издание Huanqiu.

Врач рассказал, что сон на боку или на животе может привести к проблемам с позвоночником в области поясницы и шеи из-за сильной искривлённости такой позы. Эксперт также посоветовал не спать с опорой на подушку.

- В подобных позах позвоночник, спина человека находятся в неправильной позиции, в разной степень искривленности, поэтому, неудивительно, что после такого сна могут начаться боли в поясницу и мышцах, - объяснил Лю Чунь.

Врач порекомендовал во время сна подкладывать подушку под согнутые колени, поскольку именно в этой позе мышцы полностью расслабляются. Для тех, кто предпочитает спать на боку, согнув одну ногу, медик советует подложить опору под поднятую руку и ногу, которая находится не в прямом положении, чтобы позвоночник искривлялся не так сильно.

Ранее специалисты рассказывали о самых популярных мифах про сон. Так, они объяснили, что универсальной «лучшей» позы для сна не существует, а необходимость отдыха в хорошо проветренных помещениях не доказана учеными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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