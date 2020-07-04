МИД России отверг обвинения США в нарушении договора о ядерных испытаниях

4 Июль 2020 2020-07-04T18:50:27+03:00

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Министерство иностранных дел России опровергло обвинения со стороны Соединённых Штатов о нарушении соглашения о ядерных испытаниях. В ведомстве 4 июля заявили, что российская сторона продолжает строго придерживаться моратория на ядерные испытания и выполнять положения ДВЗЯИ.

Представители МИД России заявили, что страна отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, а Вашингтон, со своей стороны, отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, тем самым ставя его на грань полного развала.

- Американские претензии не подкрепляются никакими доказательствами. При чем сами Штаты признают, что не знаю о количестве ядерных экспериментов России в прошлом года и о том, проводились ли они вообще. Москва действует, исходя из своих международных обязательств и не обязана следовать никаким «американским стандартам» в сфере испытаний ядерного вооружения, - сообщили в министерстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, в США заявили, что Вашингтон готов провести ядерные испытания и оставляют за собой такое право, но на данный момент не видит в них необходимости. При этом американские представители вновь обвинили Россию в нарушении условий Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и назвали соглашение «ущербным».

ИСТОЧНИК KP.RU