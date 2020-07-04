2020-07-04T19:00:41+03:00
Общество

В Самаре в 2020 году откроют современный центр фехтования

В нем смогут тренироваться спортсмены школы олимпийского резерва №17
Илона МАЙСКАЯ
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В Самаре в казармах Линдовского городка заработал фехтовальный центр. Фото: департамент информационной политики Самарской областиВ Самаре в казармах Линдовского городка заработал фехтовальный центр. Фото: департамент информационной политики Самарской области
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В Самаре в этом году заработает современный фехтовальный центр. Его разместят в одном из зданий Линдовского городка, расположенного на территории стадиона «Торпедо». Несколько лет оно пустовало, но благодаря вмешательству губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, здесь было решено провести ремонт. Деньги выделили из регионального бюджета.

- Это здание для самарской школы олимпийского резерва №17 отреставрировано и передается для тренировок и подготовки новых поколений фехтовальщиков. Все это сделано благодаря решению губернатора Дмитрия Азарова, - отметил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент федерации фехтования Самарской области Михаил Дегтярев в субботу, 4 июля, при посещении обновленного здания.

Ремонтные работы в здании, которое разделили на три зоны: тренажерный зал, основной зал для тренировок и восстановительная комната, уже завершены. Осталось собрать мебель и установить оборудование. Глава региона остался доволен проделанной в историческом здании работе. Первые тренировки здесь юные фехтовальщики смогут провести уже в начале августа. Планируется, что одновременно в центре смогут заниматься около 40 спортсменов.

Отметим, что в СШОР-17 тренируются более 160 спортсменов, готовит их мастер спорта, тренер высшей категории Михаил Иевлев. Он воспитал двух мастеров спорта международного класса, 15 мастеров спорта и свыше 50 КМС. Также тренер работает со сборной России по фехтованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самаре в 2020 году откроют современный центр фехтования
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