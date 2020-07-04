"Динамо" проиграло тульскому "Арсеналу" 0:1 на своем поле

4 Июль 2020 2020-07-04T18:50:08+03:00

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В Москве на стадионе "ВТБ Арена" в Петровском парке в субботу, 4 июля, был сыгран матч 26 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Динамо" играло против тульского "Арсенала" и уступило со счетом 0:1.

На 17-й минуте матча единственный и победный гол в поединке забил форвард "Арсенала" Евгений Луценко. При этом, шансы у "Динамо" отыграться были. Потому что на 35-й минуте игры после второй желтой карточки был удален капитан туляков Кирилл Комбаров. Клуб из Тулы смог "отстоять" победный для себя счет до конца поединка.

После этой победы "Динамо" с 32 очками - на 8 месте в турнирной таблице. А вот тульский клуб, добыв три очка, поднялся на 10 место. В активе "Арсенала" - 31 балл. Следующий матч у "Арсенала" - 7 июля против "Крыльев Советов" на своем поле. А вот "Динамо" свой поединок 27 тура в РПЛ сыграет в Екатеринбурге 9 июля против "Урала".

ИСТОЧНИК KP.RU