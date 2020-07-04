2020-07-04T18:59:44+03:00
Общество

Глава ГИБДД: смертность на платных трассах достигнет нуля к 2024 году

В прошлом году летальные исходы аварий на дорогах снизились на 20%
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава ГИБДД: смертность на платных трассах достигнет нуля к 2024 годуГлава ГИБДД: смертность на платных трассах достигнет нуля к 2024 годуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уровень смертности на платных дорогах на территории России достигнет нуля уже к 2024 году. Такое мнение высказал в ходе беседы с журналистами 4 июля, в субботу, глава ГИБДД России Михаил Черников.

- На наиболее безопасных платных трассах, которые в настоящее время делает государственная компания "Автодор" – самая низкая аварийность и самая низкая смертность. Я полагаю, что уже через четыре года мы сможем увидеть нулевую смертность на таких платных автодорогах, - рассказал руководитель Госавтоинспекции.

Он также рассказал, что аварии с летальным исходом на трассах «Автодора» в прошлом году снизились на 20 процентов, а общее количество дорожно-транспортных происшествий – на 8 процентов.

По нацпроекту России "Безопасные и качественные автомобильные дороги" смертность на трассах к 2024 году должна упасть до 4 человек на сто тысяч населения.

Ранее сообщалось, что госкомпания планирует постепенное повышение скоростного лимита на платных трассах до 150 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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