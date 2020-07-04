"Манчестер Юнайтед" разгромил "Борнмут" 5:2 в чемпионате Англии и вышел на 4 место в таблице

4 Июль 2020 2020-07-04T19:35:31+03:00

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В субботу, 4 июля, в матче 33 тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" победил на своем поле клуб "Борнмут". Поединок, который прошел на стадионе "Олд Траффорд", завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев поединка.

Главный герой поединка - это Мэйсон Гринвуд. Он отличился на 29-й и 54-й минутах встречи. Еще по одному голу за "МЮ" забили Маркус Рэшфорд (35 с пенальти), Антони Марсьяль (45) и Бруну Фернандеш (59). У "Борнмута" голы на счету Джуниора Станисласа (15) и Джошуа Кинга (49, с пенальти).

После этой победы "МЮ" с 55 очками - четвертый в АПЛ. На 1 балл команда опережает "Челси". У них один матч в запасе. "Борнмут" при 27 очках - на предпоследнем 19 месте в таблице. Следующая встреча у "МЮ" - 9 июля в гостях против "Астон Виллы". А вот "Борнмут" в этот же день примет на своем поле "Тоттенхэм".

ИСТОЧНИК KP.RU