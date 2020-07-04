2020-07-04T20:20:38+03:00
Политика

Россия ответила на отказ Турции признать Крым

Эксперты уверены, что мировое сообщество рано или поздно признает полуостров российской территорией
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Россия ответила на отказ Турции признать КрымРоссия ответила на отказ Турции признать КрымФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Полуостров Крым стал неотъемлемой частью Российской Федерации еще в 2014 году после проведенного среди жителей территории референдума. За воссоединение с государством в то время высказались 96,77% избирателей, однако до сих пор не все представители мирового сообщества, например, Турции, признали Крым частью российской территории. Эксперты и политики отреагировали на обещание министра иностранных дел Турции Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение полуострова с РФ.

Так, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны третьих государств.

- Нас не удивило данное заявление главы турецкого МИД. Самое главное для Крыма - это признание и поддержка России. Рано или поздно мировое сообщество будет вынуждено признать полуостров российской землей, поскольку это свершившийся исторический факт, с ним надо считаться, - объяснил сенатор.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сказал, что министр Турции «переигрывает» в своих заявлениях, а крымские татары «не торопясь дождутся правительства, которое будет адекватно реагировать на международную обстановку».

По словам Умерова, отказ признавать Крым российских способен нанести вред экономики Турции, которая «зависима от российского туристического потока, а также сельскохозяйственного и энергетического рынка».

Специалист по межнациональным отношениям Заур Смирнов в интервью отметил, что в Турции существует две точки зрения по поводу Крыма: официальная, которая не признает полуостров российским, и общественная – строго противоположная.

- Сейчас турецкая сторона находится между необходимостью быть солидарной со Штатами и западными государства по крымскому вопросу и собственными интересами на полуострове, - заявил эксперт, отметив, что Украина без Крыма не интересна крымско-татарской диаспоре Турции.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Турции Реджеп Эрдоган заявлял о том, что его государство никогда не признает Крым российским и будет поддерживать независимость Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал вернуть Крым и людей себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД призвал не уведомивших о возвращении на родину россиян вернуть деньги
В Верховной раде заявили о необходимости изменить закон о языке
"Тамбов" победил "Спартак" в Москве со счетом 3:2, дважды проигрывая по ходу матча
Россия ответила на отказ Турции признать Крым
"Сельта" сыграла вничью 1:1 с "Бетисом" в чемпионате Испании, Смолов ушел с поля без гола
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Борнмут" 5:2 в чемпионате Англии и вышел на 4 место в таблице
В Самаре в 2020 году откроют современный центр фехтования
Глава ГИБДД: смертность на платных трассах достигнет нуля к 2024 году
"Динамо" проиграло тульскому "Арсеналу" 0:1 на своем поле
МИД России отверг обвинения США в нарушении договора о ядерных испытаниях
Эксперт назвал самые опасные позы для сна
Вячеслав Никонов: Десятки тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами голосовали за поправки в нашу Конституцию. И что им Украина?
Доктор Мясников выявил опасную болезнь пациента с помощью мороженого
Китайские ученые оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людей
Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле
Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины
Синоптик рассказал, чем вызваны аномальные осадки в Москве
Загадочная смерть в Японии: в доме престарелых нашли тела 14 человек
Пожар произошел на территории промзоны в подмосковном Пушкино
Врач назвала самый полезный витамин для сердца
Сильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией четвертого «Рокки»
Русская православная церковь высказалась против превращения собора Святой Софии в мечеть
Эксперт назвал условие, при котором стоит брать ипотеку
Эксперт назвал причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова уроком для несоблюдающих карантин
Пожар произошел в районе аэродрома Чкаловский в Подмосковье
«Великая страна имеет право на дороги, где скорость 150 км/ч»: скоростной лимит на платных трассах хотят поднять
В МИД РФ назвали «ущербной» идею Трампа о расширении саммита G7
МИД РФ: заявляющая о «сговоре» России с талибами* американская разведка участвует в наркоторговле