2020-07-04T20:34:56+03:00
В мире

В Верховной раде заявили о необходимости изменить закон о языке

Украинский спикер сослался на позицию граждан государства по этому вопросу
Ксения АНУФРИЕВА
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В Верховной раде заявили о необходимости изменить закон о языкеВ Верховной раде заявили о необходимости изменить закон о языкеФото: REUTERS
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Спикер украинской Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон страны "Об особенностях функционирования украинского языка как государственного" необходимо измениться, учитывая позицию граждан государства.

- Закон о государственном языке нужно пересмотреть. Это моя позиция и она не меняется. В Верховной раде уже есть инициативы по внесению поправок, они немного дискуссионные, - рассказал Дмитрий Разумков в эфире канала "112 Украина".

По словам политика, если страна «двигается в Европу», то ей следует следовать европейским нормам.

- Когда мы говорим о том, как именно должен выглядеть тот или иной закон, то надо учитывать, что он должен устраивать населения страны независимо от того, где они проживают и на каком языке говорят. Я считаю, что есть позиция, которая будет устраивать всех, - отметил спикер.

При этом Разумков подчеркнул, что речь не идет "о втором или третьем государственном языке". Какие именно изменения и в какие положения закона о языке следует внести, политик не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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