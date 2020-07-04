2020-07-04T20:55:22+03:00
В мире

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Страна получила первый ракетный двигатель BE-4
Ксения АНУФРИЕВА
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США получили замену российским ракетным двигателям РД-180. Фото: двигатель BE-4 из публикации госкомпании в twitterСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180. Фото: двигатель BE-4 из публикации госкомпании в twitter
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Американская государственная компания United Launch Alliance недавно получила первый ракетный двигатель BE-4, которые должен заменить двигатели РД-180 российского производства. Агрегат от производителя Blue Origin не является серийным – он будет использоваться для испытаний вместе с носителем. Об этом сообщает издание Space News.

Второй ракетный двигатель BE-4 компания планирует поставить в Штаты до конца июля текущего года.

Как отмечает издание наши двигатели РД-180 оснащают ракеты Atlas, на замену которым в настоящее время производят носители Vulcan, которые и будут оснащены новыми двигателями. Ракеты Atlas используют для критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах нацбезопасности Соединенных Штатов. Американские СМИ также пишут, что закон страны обязывает военно-воздушные силы США отказать от российских двигателей, но по прогнозам они смогут сделать это только до 2024 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что индийское министерство обороны одобрило закупку у России 21 истребителя МиГ-29, а также усовершенствование имеющихся в ВВС еще 59 военных воздушных судов на сумму в более чем миллиард долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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