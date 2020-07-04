2020-07-04T21:16:48+03:00
Общество

Тело российского военного нашли на съемной квартире в Армении

Командование части и правоохранители в настоящее время проводят расследование
Ксения АНУФРИЕВА
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Тело российского военного нашли на съемной квартире в АрменииТело российского военного нашли на съемной квартире в АрменииФото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 4 июля, в городе Гюмри на съемной квартире было найдено тело российского военнослужащего контрактной службы 102-й военной базы государства. Как говорится в распространенном сообщении Южного военного округа, представители командования части и сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят расследование гибели военного.

- Сегодня в городе Гюмри на территории Армении вне территории воинской части во внеслужебное время на съемной квартире было найдено тело военнослужащего контрактной службы 102-й военной базы Российской Федерации . Признаков насильственной смерти специалисты не выявили. По предварительной информации, российский военнослужащий погиб из-за личных обстоятельств, - говорится в сообщении военного округа.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов округа устанавливаю все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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