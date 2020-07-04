2020-07-04T22:50:16+03:00
В мире

Во время беспорядков из-за убийства певца в Эфиопии погибли 166 человек

Полицейские провели более тысячи арестов в ходе столкновений
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Во время беспорядков из-за убийства певца в Эфиопии погибли 166 человекВо время беспорядков из-за убийства певца в Эфиопии погибли 166 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По меньшей мере 166 человек погибли в ходе беспорядков и столкновений с правоохранителями в Эфиопии. Массовые акции протеста в стране проходят последний несколько дней из-за убийства местного певца и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа, сообщило в субботу, 4 июля, издание AFP со ссылкой на главы полиции штата Оромия Гирма Гелама.

По данным правоохранительных органов в результате столкновений погибли 145 гражданских и 11 силовиков службы безопасности. Кроме того, еще десять человек, двое из которых являлись сотрудниками полиции, погибли в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Еще 167 человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Начальник полиции отметил, что в городах было проведено более тысячи арестов. Из 166 жертв столкновений только один человек были убит правоохранителям – остальные погибли в ходе межобщинных беспорядков.

Группы протестующих собираются в штате Оромия и в Аддис-Абебе с 30 июня после того, как стало известно о смерти Хаакаалуу Хундессаа. Массовые беспорядки продолжались в стране до позднего вечера 2 июля.

Напомним, что сегодня автомобиль протаранил толпу демонстрантов в американском городе Сиэтл, штате Вашингтон, где протестующие недавно создали «автономную зону». В результате инцидента пострадали два человека, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Times: Подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю
Пожар на фабрике в Баку: пострадали четверо спасателей
За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
Во время беспорядков из-за убийства певца в Эфиопии погибли 166 человек
Американка установила новый мировой рекорд по поеданию хот-догов
Российский космонавт сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету
ВОЗ прекратила испытания трех лекарств для лечения от коронавируса
Далай-лама пообещал прожить до 113 лет
Тело российского военного нашли на съемной квартире в Армении
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
МИД призвал не уведомивших о возвращении на родину россиян вернуть деньги
В Верховной раде заявили о необходимости изменить закон о языке
"Тамбов" победил "Спартак" в Москве со счетом 3:2, дважды проигрывая по ходу матча
Россия ответила на отказ Турции признать Крым
"Сельта" сыграла вничью 1:1 с "Бетисом" в чемпионате Испании, Смолов ушел с поля без гола
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Борнмут" 5:2 в чемпионате Англии и вышел на 4 место в таблице
В Самаре в 2020 году откроют современный центр фехтования
Глава ГИБДД: смертность на платных трассах достигнет нуля к 2024 году
"Динамо" проиграло тульскому "Арсеналу" 0:1 на своем поле