4 Июль 2020 2020-07-04T22:50:16+03:00

Во время беспорядков из-за убийства певца в Эфиопии погибли 166 человек Фото: REUTERS

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По меньшей мере 166 человек погибли в ходе беспорядков и столкновений с правоохранителями в Эфиопии. Массовые акции протеста в стране проходят последний несколько дней из-за убийства местного певца и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа, сообщило в субботу, 4 июля, издание AFP со ссылкой на главы полиции штата Оромия Гирма Гелама.

По данным правоохранительных органов в результате столкновений погибли 145 гражданских и 11 силовиков службы безопасности. Кроме того, еще десять человек, двое из которых являлись сотрудниками полиции, погибли в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Еще 167 человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Начальник полиции отметил, что в городах было проведено более тысячи арестов. Из 166 жертв столкновений только один человек были убит правоохранителям – остальные погибли в ходе межобщинных беспорядков.

Группы протестующих собираются в штате Оромия и в Аддис-Абебе с 30 июня после того, как стало известно о смерти Хаакаалуу Хундессаа. Массовые беспорядки продолжались в стране до позднего вечера 2 июля.

Напомним, что сегодня автомобиль протаранил толпу демонстрантов в американском городе Сиэтл, штате Вашингтон, где протестующие недавно создали «автономную зону». В результате инцидента пострадали два человека, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU