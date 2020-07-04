2020-07-04T23:38:23+03:00
Происшествия

Пожар на фабрике в Баку: пострадали четверо спасателей

Огонь охватил территорию в 700 кв. м [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Баку горит фабрика по производству красокВ Баку горит фабрика по производству красокФото: Кадр видео
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В Баку тушат крупный пожар, вспыхнувший вечером в субботу, 4 июля, на фабрике по производству красок, пострадали четверо сотрудников МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Азербайджана, добавив, что на месте происшествия работают три бригады «Скорой помощи».

«За помощью к медикам обратились четыре сотрудника МЧС. Один из них получил травму головы и госпитализирован в городскую больницу номер 3, трое помещены в республиканский токсикологический центр», - уточнили в здравоохранительном ведомстве.

Судя по кадрам с места событий, огромный столб черного дыма виден издалека. Горит фабрика красок «Собсан», расположенная в Бинагадинском районе азербайджанской столицы, в результате пожара там произошел взрыв.

По данным спасателей, общая площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров. Борьба с огнем продолжается, передает ТАСС.

Фабрика красок загорелась в Баку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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