Пожар на фабрике в Баку: пострадали четверо спасателей
В Баку тушат крупный пожар, вспыхнувший вечером в субботу, 4 июля, на фабрике по производству красок, пострадали четверо сотрудников МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Азербайджана, добавив, что на месте происшествия работают три бригады «Скорой помощи».
«За помощью к медикам обратились четыре сотрудника МЧС. Один из них получил травму головы и госпитализирован в городскую больницу номер 3, трое помещены в республиканский токсикологический центр», - уточнили в здравоохранительном ведомстве.
Судя по кадрам с места событий, огромный столб черного дыма виден издалека. Горит фабрика красок «Собсан», расположенная в Бинагадинском районе азербайджанской столицы, в результате пожара там произошел взрыв.
По данным спасателей, общая площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров. Борьба с огнем продолжается, передает ТАСС.
Фабрика красок загорелась в Баку.
ИСТОЧНИК KP.RU