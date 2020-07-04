2020-07-05T00:22:10+03:00
В мире

Times: Подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю

Британку Гилейн Максвелл на днях арестовали в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Джеффри Эпштейн и Гилейн МаксвеллДжеффри Эпштейн и Гилейн МаксвеллФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская полиция 2 июля задержала в США британку Гилейн Максвелл, которая была возлюбленной покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Женщина была задержана в штате Нью-Гэмпшир по подозрению в сутенерстве. В частности, ее подозревают и в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Если ее вина будет доказана, подданной Соединенного Королевства в Штатах грозит до 35 лет тюрьмы.

Однако Гилейн может пойти на сделку со следствием и ради смягчения приговора дать показания против принца Эндрю. Например, подтвердить подозрения в том, что сын королевы Елизаветы II действительно пользовался услугами девушек, которых Эпштейн склонял к проституции, пишет газета The Times.

Журналист Найджел Коуторн, автор книги о дружбе британского принца с американским миллиардером, рассказал изданию, чем это может грозить члену королевской семьи. По его словам, в худшем случае прокуратура США может заочно предъявить принцу Эндрю обвинения и потребовать от Лондона его экстрадиции. А если американцы на это не пойдут, его могут привлечь в качестве свидетеля. Коуторн подчеркнул, что и отказ, и согласие принца сотрудничать следствием поставит Его Высочество в крайне неловкое положение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле «живым товаром» и педофилии, водил дружбу с многими известными всему миру людьми, в том числе и с сыном королевы Великобритании. В августе прошлого года финансиста нашли мертвым в его камере нью-йоркской тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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