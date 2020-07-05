При разгоне вечеринки в Лондоне пострадали 11 полицейских

5 Июль 2020 2020-07-05T00:42:56+03:00

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В ночь на субботу, 4 июля, при попытке разогнать неразрешенную многолюдную вечеринку пострадали одиннадцать лондонских полицейских.

Стражей порядка вызвали в район Хаммерсмит и Фулэм местные жители, недовольные громкой музыкой, криками и большим скоплением молодежи среди ночи. Горожане сообщили, что участники вечеринки хулиганят и дерутся. Прибывших по вызову сотрудников полиции собравшиеся встретили враждебно: в частности, бросали в них камни, кирпичи и бутылки.

В результате 11 полицейских получили травмы, причем у двоих из них медики обнаружили переломы, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Скотланд-Ярд начал расследование инцидента. Пока никто не задержан. В заявлении полиции Лондона говорится, что устанавливаются лица, «причастные к насилию и беспорядкам прошлой ночью», расследование «идет полным ходом», а нарушителей обязательно найдут, арестуют и накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU