2020-07-05T01:09:56+03:00
В мире

Иран подал на США в Международный суд из-за «бесчеловечных» санкций

Тегеран указывает, что ограничения мешают бороться с коронавирусом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Иран подал протест в Международный суд из-за санкций СШАИран подал протест в Международный суд из-за санкций СШАФото: REUTERS
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Иран подал в Международный суд новый протест, связанный с санкциями США. В Тегеране утверждают, что введенные Вашингтоном многочисленные ограничения в отношении Иранской республики особенно «бесчеловечны» в период пандемии коронавируса и создают серьезные проблемы стране, пытающейся бороться с распространением инфекции среди населения.

Об этом заявила заместитель президента Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди, выступая во время своего выступления в медицинском исследовательском центре в Тегеране, передает агентство Mehr.

«Учитывая бесчеловечные и противоречащие правам человека санкции, по предложению заместителя по правовым вопросам был подан новый протест в Международный суд относительно воздействия санкций на распространение заболевания, вызываемого новым типом коронавируса», - приводит издание ее слова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, дабы не дать ему получить ядерное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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