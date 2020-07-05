У нескольких охранников Пенса подозревают коронавирус

5 Июль 2020 2020-07-05T01:18:47+03:00

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У нескольких сотрудников секретной службы, которые должны были сопровождать вице-президента США Майка Пенса во время его поездки в Аризону на этой неделе, заподозрили коронавирус. Десять охранников пришлось заменить на других из-за того, что у них были замечены симптомы заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU