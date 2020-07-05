У нескольких охранников Пенса подозревают коронавирус
По крайней мере тест одного из них показал положительный результат на COVID-19
Вице-президент США Майк Пенс в окружении сотрудников секретной службыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У нескольких сотрудников секретной службы, которые должны были сопровождать вице-президента США Майка Пенса во время его поездки в Аризону на этой неделе, заподозрили коронавирус. Десять охранников пришлось заменить на других из-за того, что у них были замечены симптомы заболевания COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU