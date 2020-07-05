В Австрии убили россиянина, предполагаемый убийца задержан

5 Июль 2020 2020-07-05T02:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в субботу, 4 июля, в австрийском городе Герасдорф, расположенном недалеко от Вены, был убит проситель убежища из России. Об этом со ссылкой на полицию земли Нижняя Австрия сообщает агентство APA.

По данным издания, россиянин был убит выстрелом в голову на Брюннерштрассе (B7), после чего скрылся с места преступления на автомобиле, однако через некоторое время полицейские задержали подозреваемого уже в Верхней Австрии. Мужчина сопротивления не оказывал. Мотивы преступления пока неизвестны, ведется расследование.

Эту информацию подтвердил представитель региональной полиции Вальтер Шварценекер. Он также рассказал некоторые подробности преступления.

«Убит 43-летний проситель убежища, гражданин России. Перед этим произошла стрельба. Обстоятельства выясняются. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином», - сообщил он агентству ТАСС.

Однако предоставить доказательства того, что и жертва, и подозреваемый в убийстве действительно являются гражданами России, представитель австрийской полиции не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU