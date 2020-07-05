Запуск американской ракеты Electron оказался неудачным
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Запуск ракеты Electron частной американской компании Rocket Lab с семью спутниками с космодрома в Новой Зеландии оказался неудачным, сообщает компания.
«Проблема возникла сегодня во время запуска Rocket Lab, которая привела к потере ракеты. Мы приносим глубокие извинения клиентам, (спутники - ред.) которых были на ракете Electron. Проблема произошла в конце полета во время работы двигателя второй ступени», - говорится в заявлении компании в Twitter.
ИСТОЧНИК KP.RU