Запуск американской ракеты Electron оказался неудачным

5 Июль 2020 2020-07-05T02:29:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Запуск ракеты Electron частной американской компании Rocket Lab с семью спутниками с космодрома в Новой Зеландии оказался неудачным, сообщает компания.

«Проблема возникла сегодня во время запуска Rocket Lab, которая привела к потере ракеты. Мы приносим глубокие извинения клиентам, (спутники - ред.) которых были на ракете Electron. Проблема произошла в конце полета во время работы двигателя второй ступени», - говорится в заявлении компании в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU