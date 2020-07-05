5 Июль 2020 2020-07-05T02:50:17+03:00

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине.

«Украина, как государство, состоялась благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза. Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России», - сказал сенатор РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU