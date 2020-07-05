Подписаны контракты с туристами, которые полетят к МКС в 2021 году
В ночь на воскресенье, 5 июля, стало известно, что подписан контракт с двумя космическими туристами, которые в 2021 году отправятся в полет на Международную космическую станцию (МКС). Об этом журналистам сообщили в российском представительстве компании Space Adventures.
«Контракт подписан на 2021 год с двумя будущими членами экипажа», - сказал РИА Новости представитель компании.
Полет туристов к МКС состоится на российском космическом корабле «Союз». Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам, российский космонавт Сергей Крикалев в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что заявки на полеты туристов в открытый космос уже имеются.
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ИСТОЧНИК KP.RU