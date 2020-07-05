2020-07-05T04:11:58+03:00
Политика

В России ответили на отказ Турции признать Крым частью РФ

Крымчане не нуждаются в признании статуса своего полуострова со стороны иностранных политиков
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Крым вернулся в состав нашей страны весной 2014 годаКрым вернулся в состав нашей страны весной 2014 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Заявление министра иностранных дел Турции Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что его страна никогда не признает Крым частью российской территории, никого в России не удивило. Так прокомментировал слова турецкого министра член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Он убежден, что для крымчан главное – это признание и поддержка полуострова самой Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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