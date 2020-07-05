В России ответили на отказ Турции признать Крым частью РФ

5 Июль 2020 2020-07-05T04:11:58+03:00

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Заявление министра иностранных дел Турции Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что его страна никогда не признает Крым частью российской территории, никого в России не удивило. Так прокомментировал слова турецкого министра член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Он убежден, что для крымчан главное – это признание и поддержка полуострова самой Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU