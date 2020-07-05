У США появилась замена российским ракетным двигателям РД-180

5 Июль 2020 2020-07-05T05:26:20+03:00

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Консорциум United Launch Alliance (ULA) сообщил, что недавно получил от американской компании Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4 для ракеты-носителя Vulcan Centaur. Агрегат местного производства должен заменить Соединенным Штатам российские двигатели РД-180.

Об этом говорится в заявлении United Launch, опубликованном на странице консорциуме в Twitter. Сообщение проиллюстрировано снимком самого двигателя Уточняется, что первый двигатель BE-4 доставлен на предприятие ULA в городе Декейтер (штат Алабама).

Ожидается, что запуск ракеты Vulcan Centaur состоится в 2021 году, однако разгонный блок данного носителя должен быть оснащен двумя BE-4. Второй двигатель Blue Origin обещает поставить до конца этого месяца.

Издание Space News отмечает, что российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты Atlas, на замену которым в США сейчас производят носители Vulcan, которые и будут укомплектованы новыми двигателями американского производства. Ракеты Atlas используют для критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, в 2014 году конгресс США запретил закупки российских двигателей, необходимых, в частности, и для запуска американских военных спутников. Однако вскоре запрет отменили, а Пентагон признал, что на разработку собственных ракетных двигателей, способных заменить купленные в России, уйдут долгие годы.

Между тем, как писал сайт kp.ru, еще в январе прошлого года глава совместного российско-американского предприятия RD AMROSS Майкл Бейкер говорил, что США продолжат покупать российские ракетные двигатели РД-180, которые используются на ракете-носителе Atlas V, «как минимум до 2023 – 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU