2020-07-05T05:19:27+03:00
Политика

Рэпер Канье Уэст снова заявил, что хочет стать президентом США

Исполнитель решил напомнить о своем намерении сменить Трампа в Белом доме
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рэпер Канье Уэст в 2016 году был одним из самых активных сторонников Дональда ТрампаРэпер Канье Уэст в 2016 году был одним из самых активных сторонников Дональда ТрампаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Популярный американский рэпер Канье Уэст решил напомнить о своих президентских амбициях, и на своей странице в Twitter объявил, что намерен участвовать в гонке за высший государственный пост на выборах в США.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», - написал Уэст, сопроводив твит хэштегом «Видение 2020».

Правда, исполнитель, который во время предвыборной кампании в 2016 году был одним из самых активных сторонников Дональда Трампа, а потом неоднократно выступал на стороне президента США, несмотря на критику противников, не уточнил, в каком именно году он собирается баллотироваться.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, два года назад Канье Уэст объявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году – после того, как нынешний глава Белого дома проведет на посту президента два срока, а до тех пор будет продолжать поддерживать Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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