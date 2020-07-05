Жертвами ливней в Японии стали 18 человек

5 Июль 2020 2020-07-05T06:15:10+03:00

Еще семеро жителей префектур Кумамото и Кагосима считаются пропавшими без вести

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Жертвами проливных дождей на юго-западе Японии стали как минимум 18 человек, судьба еще семерых жителей префектур Кумамото и Кагосима пока неизвестна, люди считаются пропавшими без вести. Кроме того, человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает агентство Kyodo.

Большинство погибших – обитатели дома престарелых в поселке Кумамура (префектура Кумамото), который оказался затопленным из-за разлива реки. Как ранее писал kp.ru, прибывшие в поселок спасатели обнаружили в доме престарелых тела четырнадцати пожилых людей. Сообщалось, что причины их смерти не совсем поняты: японских пенсионеров нашли нашли «в состоянии остановки сердца и легких».

Из-за наводнений и оползней на юго-западе страны объявлена эвакуация более 322 тысяч местных жителей, премьер Японии Синдзо Абэ направил в зону бедствия 10 тысяч военнослужащих.

В Японии сильные дожди вызвали наводнение.

ИСТОЧНИК KP.RU