Протестующие снесли памятник Колумбу в Балтиморе

5 Июль 2020 2020-07-05T06:46:38+03:00

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Участники «праздничных» акций протеста в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) скинули с постамента памятник Христофору Колумбу и выбросили его в залив, сообщает местная газета Baltimore Sun.

По данным издания, группа агрессивно настроенных людей, выкрикивая антирасистские лозунги, вечером 4 июля на фоне фейерверков в честь Дня независимости накинула веревки на статую, скинули фигуру Колумба постамента, а потом протестующие выкатили монумент к заливу и бросили в воду.

Городская газета уточняет, что статуя мореплавателя, с которой так расправились «борцы с расизмом», была одним из трех памятников Колумбу в Балтиморе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее жертвой протестов американцев против расизма стал памятник Христофору Колумбу в городе Сент-Луис (штат Миссури), простоявший в городском центральном парке почти полтора века – 140 лет. После смерти Джорджа Флойда первооткрывателя Америки объявили олицетворением «исторического пренебрежения коренными народами» и искоренения их общин.

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ИСТОЧНИК KP.RU