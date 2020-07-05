Последние новости на утро 5 июля 2020: В Совфеде объяснили, почему Россия имеет право выдвигать требования к Украине
Россия – единственная страна, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Так российский сенатор прокомментировал недавнее заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что Москва не может ничего требовать от Киева, потому что бывшая советская республика теперь – независимое государство.
О том, что «никто ничего не может требовать от Украины», Зеленский заявил, когда отвечал на вопрос журналистам, действительно ли России потребовала от Киева в ближайшее время принять закон об особом статусе Донбасса.
«Украина, как государство, состоялась благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза», - сказал Сергей Цеков.
Он также ответил на слова министра иностранных дел Турции Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что его страна никогда не признает Крым частью российской территории. Сергей Цеков убежден, что для крымчан главное – это признание и поддержка полуострова самой Россией.
«Нас не удивило данное заявление главы турецкого МИД. Самое главное для Крыма – это признание и поддержка России. Рано или поздно мировое сообщество будет вынуждено признать полуостров российской землей, поскольку это свершившийся исторический факт, с ним надо считаться», - подчеркнул сенатор.
В Крыму тоже не оставили высказывание Мевлюта Чавушоглу без внимания.Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сказал, что турецкий министр «переигрывает» в своих заявлениях, а крымские татары «не торопясь дождутся правительства, которое будет адекватно реагировать на международную обстановку».
Тем временем в Соединенных Штатах отмечали День независимости. В честь национального праздника президент Дональд Трамп выступил с поздравительной речью, в которой заявил, что в свое время американцы победили нацистов, освободили мир от фашистов и «свергли коммунистов», а теперь граждане «великой Америки» должны одолеть «радикальных левых» в своей стране.
После его выступления протестующие у Белого Дома демонстративно сожгли флаг США, выкрикивая при этом: «Америка никогда не была великой».
А в Балтиморе (штат Мэриленд) «борцы за расовую справедливость» на фоне фейерверков в честь Дня независимости скинули с постамента памятник Колумбу и выбросили его в залив.
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ИСТОЧНИК KP.RU