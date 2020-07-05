Врач предостерёг о новой волне коронавируса в России на фоне сезонной вспышки ОРВИ
Вторая волна распространения коронавируса произойдёт в ноябре или декабре, сообщил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман и призвал серьёзно к ней готовиться, поскольку вторая волна эпидемии будет осложнена сезонной эпидемией ОРВИ.
Эйдельман отметил, что из-за вспышки ОРВИ симптомы коронавируса будет сложно отличить от обычных респираторных заболеваний.
Врач также отметил, что следующая волна коронавируса будет значительнее, чем тот прирост заражённых, который наблюдается в России летом. Именно к ноябрю, считает Эйдельман, следует мобилизовать всю системы здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU