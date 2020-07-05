2020-07-05T07:17:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач предостерёг о новой волне коронавируса в России на фоне сезонной вспышки ОРВИ

Специалист прогнозирует заболеваемости COVID-19 в ноябре или декабре
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врач предупредил о росте заражений коронавирусом в ноябре или декабреВрач предупредил о росте заражений коронавирусом в ноябре или декабреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вторая волна распространения коронавируса произойдёт в ноябре или декабре, сообщил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман и призвал серьёзно к ней готовиться, поскольку вторая волна эпидемии будет осложнена сезонной эпидемией ОРВИ.

Эйдельман отметил, что из-за вспышки ОРВИ симптомы коронавируса будет сложно отличить от обычных респираторных заболеваний.

Врач также отметил, что следующая волна коронавируса будет значительнее, чем тот прирост заражённых, который наблюдается в России летом. Именно к ноябрю, считает Эйдельман, следует мобилизовать всю системы здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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