Врач предостерёг о новой волне коронавируса в России на фоне сезонной вспышки ОРВИ

5 Июль 2020 2020-07-05T07:17:41+03:00

Врач предупредил о росте заражений коронавирусом в ноябре или декабре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалист прогнозирует заболеваемости COVID-19 в ноябре или декабре

Изменить размер текста: A A

Вторая волна распространения коронавируса произойдёт в ноябре или декабре, сообщил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман и призвал серьёзно к ней готовиться, поскольку вторая волна эпидемии будет осложнена сезонной эпидемией ОРВИ.

Эйдельман отметил, что из-за вспышки ОРВИ симптомы коронавируса будет сложно отличить от обычных респираторных заболеваний.

Врач также отметил, что следующая волна коронавируса будет значительнее, чем тот прирост заражённых, который наблюдается в России летом. Именно к ноябрю, считает Эйдельман, следует мобилизовать всю системы здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU