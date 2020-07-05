2020-07-05T09:09:58+03:00
Политика

Россия увеличила дальность поражения электромагнитных пушек в 10 раз

ЭМИ-пушки на испытаниях смогли уничтожить беспилотные летательные аппараты и сжигали объекты на земле
Ася КУЗНЕЦОВА
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Выстрел электромагнитной пушки длится миллисекунды и достигает цель мгновенноВыстрел электромагнитной пушки длится миллисекунды и достигает цель мгновенноФото: EAST NEWS
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Российские электромагнитные пушки теперь способны гарантированно уничтожать цели на расстоянии 10 километров, показали полигонные испытания. До этого ЭМИ-пушки могли поражать цели на дистанции 1-2 километров, сообщили два источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается также, что испытания электромагнитного оружия в России идут с 2015 года, а последние полигонные стрельбы состоялись этой весной.

Источник агентства также отметил, что оружие способно уничтожать летательные аппараты на расстоянии в 10 километров благодаря сжиганию электронных компонентов их бортовой аппаратуры. Выстрел из такой пушки происходит за миллисекунды, оружие поражает цель мгновенно, поскольку скорость распространения электромагнитного излучения достигает скорости света.

Главной проблемой оружия остаётся необходимость больших объёмов электроэнергии. Из-за этого не удастся создать мобильный ударный ЭМИ-комплекс в скором времени.

Ранее на сайте KP.ru подробно рассказывали о российских электромагнитных пушках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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