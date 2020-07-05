2020-07-05T08:32:11+03:00
В мире

Украина разместит ракеты "Нептун" на Чёрном и Азовском морях в 2021 году

Запланировано разместить три дивизиона береговых ракетных комплексов
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
ВМС Украины получат ПКР "Нептун" в 2021 году и разместят их на Черном и Азовском побережьеВМС Украины получат ПКР "Нептун" в 2021 году и разместят их на Черном и Азовском побережьеФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Военно-морские силы Украины в 2021 году примут на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами "Нептун". ВМС развернут три дивизиона: два на Чёрном море и один - на Азовском море, заявил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.

- Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас - получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять, - сообщил Неижпапа в интервью украинской службе "Радио Свобода".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЦСКА забил три мяча за четыре минуты в матче с "Ахматом"
Украина разместит ракеты "Нептун" на Чёрном и Азовском морях в 2021 году
Эксперт назвал шесть главных "глупостей" водителей
Россия увеличила дальность поражения электромагнитных пушек в 10 раз
Врач предостерёг о новой волне коронавируса в России на фоне сезонной вспышки ОРВИ
Последние новости на утро 5 июля 2020: В Совфеде объяснили, почему Россия имеет право выдвигать требования к Украине
За сутки в Индии от ударов молний погибли 23 человека
Протестующие снесли памятник Колумбу в Балтиморе
Жертвами ливней в Японии стали 18 человек
Протестующие у Белого Дома после речи Трампа сожгли флаг США
Рэпер Канье Уэст снова заявил, что хочет стать президентом США
У США появилась замена российским ракетным двигателям РД-180
В России ответили на отказ Турции признать Крым частью РФ
Подписаны контракты с туристами, которые полетят к МКС в 2021 году
Трамп: США «победили нацистов» и «свергли коммунистов»
В Совфеде объяснили, почему Россия имеет право выдвигать требования к Украине
Запуск американской ракеты Electron оказался неудачным
Пожар на фабрике в Баку локализован, пострадали шесть человек
В Австрии убили россиянина, предполагаемый убийца задержан
У нескольких охранников Пенса подозревают коронавирус
Иран подал на США в Международный суд из-за «бесчеловечных» санкций