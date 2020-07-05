Украина разместит ракеты "Нептун" на Чёрном и Азовском морях в 2021 году

5 Июль 2020 2020-07-05T08:32:11+03:00

ВМС Украины получат ПКР "Нептун" в 2021 году и разместят их на Черном и Азовском побережье Фото: Кадр видео

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Военно-морские силы Украины в 2021 году примут на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами "Нептун". ВМС развернут три дивизиона: два на Чёрном море и один - на Азовском море, заявил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.

- Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас - получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять, - сообщил Неижпапа в интервью украинской службе "Радио Свобода".

ИСТОЧНИК KP.RU