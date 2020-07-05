ЦСКА забил три мяча за четыре минуты в матче с "Ахматом"
Команда победила со счётом 4:0
ЦСКА забил три мяча за четыре минуты и разгромил «Ахмат»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Столичный ЦСКА одержал победу в Премьер-лиге, обыграв команду "Ахмат" в матче 26-го тура со счётом 4:0.
Игра состоялась в Грозном. С 61-й по 65-ю минуту три гола забили Фёдор Чалов, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. Четвёртый гол забил Андрей Семёнов на 84-й минуте, определив результат игры: 4:0 в пользу ЦСКА.
ИСТОЧНИК KP.RU