2020-07-05T09:49:41+03:00
Общество

"Наконец поставлена точка на i": Соловьёв раскрыл экспертизу по ДТП с Ефремовым

Телеведущий показал адвокату семьи погибшего заключение экспертов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с ЕфремовымСоловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
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Экспертиза МВД показала, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы его ДНК, сообщил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире программы "СоловьёвLIVE".

Во время беседы с адвокатом семьи погибшего Сергей Захарова ведущий показал снимки результатов экспертизы.

На водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера Фото: скриншот с видео

На водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актераФото: скриншот с видео

В предоставленных документах написано, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee, которая 8 июня столкнулась с фургоном в центре Москвы, специалисты нашли пот и эпителиальные клетки, произошедшие "от Ефремова М. О.".

- Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка на i – Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов, - прокомментировал предоставленные документы участник передачи, адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, Александр Добровинский.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Михаил Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы, в которой погиб водитель Сергей Захаров. Как заявил адвокат Эльман Пашаев, актер признает, что в ДТП участвовала его машина, но не он сам.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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