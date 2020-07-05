В Гидрометцентре предостерегли россиян об аномальной жаре

5 Июль 2020 2020-07-05T10:04:48+03:00

В нескольких российских регионах ожидается больше 40 градусов

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Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в нескольких регионах России пятого, шестого и седьмого июля.

В Саратовской области температура воздуха поднимется до плюс сорока градусов, а в Ростовской будет ещё выше - 40-41 градус по Цельсию. В Астраханской области ожидается до +42, в Калмыкии - до +43.

Воздух прогреется до 35-40 градусов в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, сообщает РИА Новости.

При этом специалисты предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Башкортостане, Кемеровской, Курганской и Челябинской областях, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Также высокая пожарная опасность грозит Алтайскому краю, Эвенкийскому муниципальному району, Красноярскому краю и Чукотскому автономному округу.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в МЧС назвали сроки аномальной жары в регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU